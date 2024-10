Perdifumo: nonna Antonietta festeggia 101 anni

Sono 101 le candeline spente da nonna Antonietta Gallo, originaria di Camella, frazione del piccolo comune di Perdifumo, nel Cilento. Come lo scorso anno, in occasione del suo compleanno nonna Antonietta è stata festeggiata dall’affetto di tanti amici, del parroco di Montecorice, don Giovanni Cairone e soprattutto circondata dai tanti familiari che le vogliono bene.

Nonna Antonietta è nata il 20 ottobre 1923 ed ha vissuto fino a qualche anno fa nel bel paesello perdifumese per poi trasferirsi a casa della figlia Rosetta ad Ortodonico, comune poco distante. Nonna Antonietta, prima di 4 figlie, sposata con Giovanni Fronzuti, (falegname di Camella) ha vissuto la sua vita accudendo la famiglia con amore e contemporaneamente ha lavorato nei campi una vita intera. Sul suo viso è presente il sorriso genuino che solo le donne di altri tempi riescono ancora a custodire, quel sorriso che sa di sacrifici e di rinunce, ma che apprezza il quotidiano.

Un compleanno speciale per l’unica centenaria del comune di Perdifumo, infatti lo scorso anno la ricorrenza si festeggiò in due giornate, con la celebrazione eucaristica presso la chiesa di San Nazario Martire, a Camella, officiata da Don Pasquale Gargione per ringraziare la comunità. L’anno scorso, nonna Antonietta ha spento le 100 candeline con il sorriso, l’emozione e la felicità negli occhi ma la tristezza nel cuore di aver visto andar via due figli e suo marito. Queste avvenimenti non hanno però scalfito la sua voglia di vivere così nonna Antonietta, con il suo sguardo dolce e i valori nel cuore, ogni giorno si sveglia con il sorriso