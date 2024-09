Perdifumo, infiltrazioni d’acqua presso il cimitero comunale: minoranza chiede intervento urgente

Da oltre un anno il cimitero comunale di Perdifumo presenta gravi problemi di infiltrazioni d’acqua. A segnalare il disagio è il gruppo di minoranza “Prospettiva Futura”, che ha richiesto un intervento urgente all’amministrazione Paolillo per tutelare e mettere in sicurezza un luogo di riposo particolarmente significativo per tutta la comunità.

Già in passato la struttura aveva riscontrato alcuni danni, destando particolare preoccupazione.

Cimitero di Perdifumo, la richiesta

“È dovere dell’amministrazione tutelare gli spazi pubblici e assicurare la dignità di un luogo così importante per la nostra comunità. Ci aspettiamo un intervento tempestivo da parte del Comune e continueremo a monitorare la situazione affinché vengano prese le misure necessarie per risolvere tale problematica”, fanno sapere dal gruppo di Prospettiva Futura.

La situazione richiederebbe un’azione immediata per frenare le persistenti infiltrazioni che hanno rovinato anche il decoro di un luogo così simbolico.

Il problema era stato già segnalato, ma al momento non si registra l’effettuazione di interventi risolutivi sul caso.