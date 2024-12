Perdifumo: ancora degrado ed abbandono presso il cimitero comunale

Il Cimitero Comunale di Perdifumo finisce nuovamente sotto l’occhio della critica a causa dello stato di abbandono in cui versa, ormai, da diverso tempo. Un luogo così sacro e particolarmente significativo per tutta la comunità, lasciato al degrado e all’incuria. Il grido d’allarme arriva direttamente dal gruppo di minoranza “Prospettiva Futura”.

Dalle infiltrazioni d’acqua sulla copertura, all’abbandono delle lapidi, invase da erba alta e rifiuti, alla manutenzione inesistente degli arredi che contribuiscono a rendere il cimitero un luogo poco sicuro e non confortevole. Ma non solo. Negli ultimi giorni è stata denunciata anche la presenza di alcuni resti umani esposti: “Questo viola non solo la sacralità del luogo, ma rappresenta un rischio igienico-sanitario per tutti”, tuonano dalla minoranza.

“Abbiamo già inoltrato una segnalazione ufficiale alle autorità competenti chiedendo interventi urgenti per porre fine a questa situazione” ribadiscono i ragazzi di “Prospettiva Futura”. Già in passato la struttura aveva riscontrato alcuni danni, destando particolare preoccupazione. Ora, però, la situazione sembrerebbe essere ancor più grave e l’intera cittadinanza richiede soluzioni definitive ed efficaci per far tornare il cimitero un luogo degno dove far riposare i propri cari.