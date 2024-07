Percorso vocazionale e formativo per futuri diaconi permanenti: domani la presentazione a Vallo della Lucania

Sarà presentato il prossimo martedì 9 luglio a Vallo della Lucania presso il cineteatro La Provvidenza, il percorso formativo che sarà avviato in Diocesi per la formazione dei futuri diaconi permanenti.

Il cammino elaborato dall’equipe nominata dal Vescovo Mons. Vincenzo Calvosa e coordinata da don Carlo Pisani sarà strutturato in una serie di moduli in grado di accompagnare e guidare gli aspiranti diaconi nelle necessarie tappe di formazione e discernimento propedeutiche al ministero.

Come spiega il responsabile dell’equipe don Carlo Pisani “abbiamo pensato di dedicare due distinti momenti alla presentazione del cammino, il primo nella mattinata presso l’Auditorium del Seminario che sarà riservato ai confratelli del clero diocesano, mentre nel pomeriggio presso il Cineteatro La Provvidenza l’incontro sarà aperto a tutti i fedeli e collaboratori parrocchiali.

Percorso vocazionale e formativo per futuri diaconi: il corso

Il programma della mattina prevede alle ore 9.30 l’accoglienza e la recita dell’ora media in cappella mentre i lavori inizieranno alle ore 10.00 presso l’Auditorium con i saluti del Vicario Generale don Franco Pecoraro e la relazione di don Enzo Petrolino, responsabile nazionale della Comunità diaconale in Italia. A seguire don Carlo Pisani presenterà l’equipe e il percorso di formazione alla luce delle indicazioni del magistero e degli indirizzi pastorali che dovranno essere promossi nella realtà diocesana. Al termine dei lavori è previsto il collegamento in videoconferenza del Vescovo Calvosa.

Nel pomeriggio alle ore 19.00 ci sarà la recita dei Vespri e a seguire i saluti del Vicario generale e gli interventi di don Enzo Petrolino, di don Carlo Pisani e del Vescovo.

Come sottolinea Don Carlo Pisani “il percorso è frutto di un intenso lavoro dell’equipe formata da tre sacerdoti, due coppie di sposi, tra cui anche un diacono permanente, e una psicologa, con il quale si è provato a raccogliere le indicazioni del Vescovo nell’articolare un cammino quanto più fedele alle esigenze della Chiesa diocesana”.