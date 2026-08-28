Pensioni di settembre a Salerno: al via i pagamenti in 288 uffici postali

In arrivo i pagamenti delle pensioni di settembre nei 288 Uffici Postali della provincia di Salerno. A partire da martedì 1° settembre, i trattamenti pensionistici saranno regolarmente messi in pagamento per tutti i beneficiari del territorio Salernitano. Chi ha scelto l’accredito diretto su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution vedrà la somma disponibile fin dal primo giorno del mese, con la possibilità di accedere al contante tramite i 171 sportelli automatici Postamat attivi in provincia, evitando così l’attesa allo sportello.

Modalità di ritiro allo sportello e deleghe

Per coloro che preferiscono riscuotere la pensione direttamente allo sportello, rimane obbligatorio esibire un documento di riconoscimento valido e in corso di sollecito controllo. Qualora il titolare fosse impossibilitato a recarsi di persona, resta confermata la facoltà di delegare una terza persona al prelievo, previa presentazione della documentazione autorizzativa e dei documenti d’identità previsti dalle normative vigenti.

Assicurazione gratuita sul contante prelevato

Un elemento di particolare tutela per i cittadini riguarda la copertura assicurativa offerta ai titolari di Carta di Debito associata a conti o libretti. Il servizio garantisce un risarcimento fino a un massimo di 700 euro all’anno nell’eventualità di furto di contante subìto nelle due ore successive al prelievo, sia che questo sia stato effettuato agli sportelli interni degli uffici postali, sia tramite gli ATM Postamat dislocati sul territorio provinciale.

Consigli utili per evitare le code e contatti

Per ottimizzare la gestione dei flussi ed evitare prolungate attese, Poste Italiane raccomanda di privilegiare, ove possibile, il ritiro del contante nella tarda mattinata o durante le ore pomeridiane. Viene inoltre suggerito di distribuire l’affluenza preferendo i giorni successivi all’inizio del mese. Per qualsiasi dubbio o per verificare gli orari di apertura delle singole sedi è possibile consultare il portale aziendale www.poste.it oppure contattare l’assistenza al numero 06 45263322.