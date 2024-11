Paura ad Eboli: donna scippata in pieno centro

Donna scippata in piazza Tito Flavio Silvano, alle spalle del Comune di Eboli, ieri sera. Una donna è stata avvicinata da un balordo che le ha portato via la borsa con effetti personali, soldi e documenti.

La malcapitata, spaventata, ha attirato l’attenzione di alcuni passanti che hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto gli agenti della polizia municipale e i carabinieri. Le forze dell’ordine avrebbero acquisito le immagini delle telecamere private presenti in zona per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire al balordo.

L’episodio di piazza della Repubblica

Un altro episodio che ha fatto discutere è accaduto nella centralissima piazza della Repubblica, angolo via Giacomo Matteotti mentre suonava la campanella di uscita della scuola posta nelle immediate vicinanze.

Alla presenza di decine di genitori e di molte persone un uomo sarebbe stato aggredito verbalmente da un ragazzino solo per averlo invitato a rivolgersi al bar per bere in attesa che fosse completata la manutenzione della fontana pubblica.

Davanti all’invito dell’uomo il ragazzino avrebbe inveito facendo volare parole grosse e imprecazioni.

Un episodio che non è affatto passato inosservato a quanti in quel momento si trovavano nei pressi dell’istituto scolastico e della fermata dell’autobus. Un episodio che ha indignato i genitori e gli adulti presenti.

In piazza sarebbe giunta anche una pattuglia dei vigili urbani intervenuta per sedare gli animi e verificare i fatti.

Il precedente

Purtroppo non è la prima volta che in centro cittadino si registrano episodi simili. Solo qualche giorno fa una signora è stata letteralmente sommersa da imprecazioni da parte di un ragazzino su una bicicletta che sfrecciava tra i passanti del Viale. All’invito della donna a moderare l’andatura e stare attento, il ragazzino le ha urlato contro una serie di parolacce.

Potenziamento dei controlli e azioni repressive è quanto chiedono, esasperati, gli ebolitani.