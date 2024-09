Paura ad Atrani: oggetto colpisce il parabrezza dell’auto di una coppia di Capaccio Paestum

Paura per una coppia di coniugi residente a Capaccio Paestum che, nel primo pomeriggio di oggi, mentre percorreva la Strada Statale 163 Amalfitana, ad Atrani, si è vista finire, improvvisamente, un corpo estraneo sul parabrezza, al lato del passeggero.

L’incidente

L’impatto ha provocato la rottura del vetro e per lo spavento, il conducente, ha sterzato finendo con l’auto, un’Alfa Romeo 147, contro i pilastri di protezione collocati ai lati della carreggiata.

Sono seguiti minuti di shock per il conducente e per la moglie che, fortunatamente, non hanno riportato ferite gravi.

Indagini in corso per comprendere cosa sia caduto dall’alto, da che altezza e accertare eventuali responsabilità.