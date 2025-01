Paura a Salerno: auto sfonda la ringhiera e cade giù dal cavalcavia di Mercatello

Paura nella notte sul cavalcavia di Mercatello, quartiere della zona orientale di Salerno, dove, per cause in corso di accertamento, un’auto ha prima impattato contro le ringhiere per poi finire fuori dalla carreggiata.

La dinamica

Il giovane alla guida avrebbe perso improvvisamente il controllo della vettura, ma fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118, le forze dell’ordine ed il personale di Strade sicure.

Al momento dell’arrivo sul posto dei caschi rossi, il conducente era già uscito dall’auto. Solo un grande spavento per un incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi.