Paura a Sala Consilina: cane morde bambino alla testa, necessari dieci punti di sutura

Paura nei giorni scorsi nella comunità di Sala Consilina. Un bambino di sette anni è stato aggredito da un cane che lo ha morso alla testa. L’incidente è avvenuto nei pressi di un’area pubblica, dove il piccolo stava giocando.

I soccorsi

Immediatamente soccorso, il bambino è stato trasferito all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove gli è stata suturata una ferita al capo con dieci punti. Fortunatamente, le sue condizioni sono stabili e ora sta bene. Dopo le prime cure presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Curto”, è stato successivamente ricoverato nel reparto di Pediatria per un monitoraggio più attento.

Indagini in corso

Le prime indagini indicano che il cane dovrebbe essere non padronale, ma sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’evento e capire se ci siano responsabilità da parte di eventuali proprietari.