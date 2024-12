Paura a Policastro, famiglia intossicata dal monossido della stufa a pellet

Dramma sfiorato questa mattina a Policastro Bussentino, frazione costiera del Comune di Santa Marina, per una famiglia del napoletano gravemente intossicata mentre si trovava in un appartamento presente in via Comizi, nella centrale località turistica del Golfo di Policastro.

I soccorsi

L’allarme è scattato nel tarda mattinata quando l’intera famiglia – composta dai due genitori, i due figli e la nipotina – non risultava raggiungibile. Messa in moto la macchina dei soccorsi, sul posto immediato è stato l’arrivo di due ambulanze e di un’auto medica. Il personale sanitario ha nell’immediato preststo le dovute cure all’intera famiglia che velocemente è stata trasferita presso il vicino ospedale dell'”Immacolata”.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti accaduti, a causare l’intossicazione dei cinque malcapitati sarebbe stato il malfunzionamenti di una stufa a pellet presente in casa. Il monossido di carbonio sprigionato dalla stufa a pellet avrebbe comportato gravi problemi all’intera famiglia.

La donna infatti è stata trasferita in sala rianimazione presso il nosocomio del Golfo di Policastro e l’uomo invece è stato trasportato in medicina, mentre la nipote è stata ricoverata in pediatria, sempre all’Immacolata”, e non avrebbe riportato conseguenze gravi.

Più complicato sarebbe invece il quadro clinico dei due figli della coppia per i quali si è reso necessario il trasferimento presso l’Ospedale “Santobono” di Napoli ma fortunatamente non risulterebbero in pericolo di vita. Intanto proseguono le indagini delle forze dell’ordine per stabilire cosa è accaduto nell’appartamento dove era presente l’intera famiglia.