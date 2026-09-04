Paura a Eboli: incendio di vegetazione sfiora il PalaSele, vigili del fuoco sul posto

Un incendio di vegetazione ha interessato l’area esterna del PalaSele a Eboli, generando momenti di forte apprensione tra i residenti e i passanti della zona. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente tra gli arbusti e la vegetazione secca circostante, sollevando una densa colonna di fumo visibile da diversi punti della città. L’intervento immediato dei soccorsi ha scongiurato che il rogo coinvolgesse direttamente la nota struttura polifunzionale e ha evitato conseguenze ben più gravi.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e la messa in sicurezza

La presenza di sterpaglie e materiale vegetale arido ha alimentato velocemente il rogo, spingendo le lingue di fuoco a ridosso del perimetro del palazzetto. Sul posto sono giunte tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco, che si sono messe subito al lavoro per domare le fiamme e circoscrivere il perimetro dell’incendio.

L’operazione dei “caschi rossi” si è concentrata prima di tutto nel bloccare l’avanzata del fuoco verso l’edificio, evitando che il calore o le scintille provocassero danni alle superfici esterne del PalaSele. Grazie alla prontezza dei pompieri, l’area è stata delimitata e le fiamme sono state domate prima che potessero causare danni strutturali. Non si registrano persone ferite o intossicate dal fumo.

Avviate le indagini sulle cause del rogo

A operazioni di spegnimento ultimate, i Vigili del Fuoco hanno avviato la bonifica del terreno per eliminare eventuali focolai residui e mettere definitivamente in sicurezza l’intera zona.

Resta ora da chiarire la matrice dell’incendio. I tecnici e le forze dell’ordine preposte svolgeranno i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare se l’origine del rogo sia da attribuire a cause naturali, a una distrazione accidentale o a un atto di natura dolosa. La situazione nell’area circostante il PalaSele è attualmente sotto controllo.