Paura a Cicerale, donna finisce con l’auto in un burrone

Attimi di paura nella mattinata di oggi a Cicerale. Una donna di 46 anni, residente nel comune collinare, è finita fuori strada con l’auto terminando la sua corsa in un burrone. L’incidente si è probabilmente verificato a causa del manto stradale reso scivoloso a causa della pioggia.

I soccorsi

Immediatamente sono scattati i soccorsi: sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, che hanno provveduto ad avviare le operazioni di recupero del mezzo. Presenti anche i carabinieri e i sanitari del 118, giunti con un’ambulanza della Croce Rossa di Capaccio Paestum.

Complesse le operazioni per raggiungere la donna che successivamente verrà trasportata in ospedale a Vallo della Lucania con l’eliambulanza, giunta sul posto per accelerare i soccorsi.