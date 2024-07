Paura a Castellabate, auto prende fuoco: intervengono i Vigili del Fuoco

Attimi di paura a Castellabate, all’ingresso nord del paese, con un auto che ha improvvisamente preso fuoco mentre era in marcia. A bordo vi erano persone non del posto, tutte in buone condizioni di salute.

I soccorsi

Prontamente sono intervenuti sul posto i volontari della Protezione Civile comunale, i Carabinieri della locale stazione e gli uomini della Polizia Municipale per mettere in sicurezza l’area e deviare il traffico. Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme.

Ancora incerte le cause che hanno provocato l’incendio che ha sprigionato una folta coltre di fumo visibile a distanza di alcune chilometri.