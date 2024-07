Paura a Castel San Lorenzo, incendio in via Piano della Macchia

Un vasto rogo si è sviluppato, nel primo pomeriggio di oggi, in via Piano della Macchia, nella contrada Varco Taverna, a Castel San Lorenzo. La zona si trova proprio ai lati della strada che collega il comune di Castel San Lorenzo a quello di Felitto.

Stando alle prime ricostruzioni sarebbero andati distrutti diversi alberi di ulivo e di querce.

Prontamente sono intervenuti i vigili del fuoco ed è stato necessario persino l’intervento di un aereo antincendio.

A raggiungere la zona per meglio comprendere quanto stesse accadendo anche il sindaco, Giuseppe Scorza. Nell’area, non ci sono case abitate, ma solo vecchie case rurali, oramai vuote e per fortuna non si registrano danni a case o persone.

In questo momento sono in corso i rilievi per risalire alla dinamica dell’incendio.