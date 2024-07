Paura a Casal Velino: auto sbanda e finisce contro il portone di una abitazione

Incidente stradale questa sera a Casal Velino. Un uomo ha perso il controllo della sua auto finendo contro il portone di un edificio. È accaduto poco dopo le 20:00 in via Ponte in località Bivio di Acquavella. Stando alle prime ricostruzioni la Fiat Panda proveniva da Velina quando, lungo il rettilineo, sarebbe sbandata andando ad impattare contro il portone di un’abitazione e poi carambolando nuovamente sulla carreggiata.

Incidente a Casal Velino: i soccorsi

Per fortuna non c’erano pedoni nelle vicinanze, altrimenti si sarebbe rischiata una tragedia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione del Bivio di Acquavella che hanno provveduto ad effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica del sinistro.

I sanitari del 118, invece, hanno trasferito l’automobilista in ospedale. Alla polizia municipale il compito di gestire la circolazione. L’auto, completamente distrutta nella parte anteriore, è stata portata via da un carro attrezzi.

Questo è soltanto l’ultimo incidente avvenuto in zona: non poco distante, infatti, nel pomeriggio di oggi due auto sono finite in una cunetta dopo essersi scontrate tra di loro.