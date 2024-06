Parola all’Esperto: i consigli di Domenico Marotta, Mental Coach e Trainer in PNL

Continua il programma “Parola all’Esperto” in onda tutti i mercoledì alle ore 20:40 sul canale 79 del digitale terrestre e in replica il giovedì alle ore 15:30.

Ogni settimana intervisteremo un esperto diverso per ogni categoria che ci darà dei consigli e delle informazioni utili e pratiche per la vita di tutti i giorni.

In questa puntata la giornalista Angela Bonora ha intervistato Domenico Marotta Mental coach e Trainer in PNL.

Domenico Marotta ha spiegato che cos’è la PNL – Programmazione Neuro-Linguistica e in che modo può essere utile a migliorare le competenze comunicative. Ha descritto esempi pratici di come si svolge una sessione di coaching mentale e inoltre ha dato dei consigli utili sulle tecniche e i metodi per aiutare le persone a gestire lo stress della quotidianità.