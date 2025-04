Parola all’Esperto: i consigli di Daniele Mautone, Ginecologo | VIDEO

Nuova puntata del programma “Parola all’Esperto” in onda tutti i mercoledì alle ore 20:40 sul canale 79 del digitale terrestre e in replica il giovedì alle ore 15:30.

Ogni settimana intervisteremo un esperto diverso per ogni categoria che ci darà dei consigli e delle informazioni utili e pratiche per la vita di tutti i giorni.

In questa puntata la giornalista Angela Bonora ha intervistato il dottor Daniele Mautone, Direttore dell’Unità Operativa complessa di ginecologia ed ostetricia dell’ospedale Pederzoli di Peschiera Del Garda.

Il dottor Mautone ha approfondito il tema dell’endometriosi, trattando in modo dettagliato le cause e i sintomi di questa condizione medica che colpisce molte donne. Durante il suo intervento, ha spiegato le opzioni terapeutiche disponibili per affrontarla, illustrando sia i trattamenti medici che quelli chirurgici. Inoltre, ha fornito preziosi consigli su come convivere con l’endometriosi, offrendo strategie utili per migliorare la qualità della vita delle pazienti, gestire il dolore e affrontare le difficoltà quotidiane legate alla malattia.