Parola all’Esperto: i consigli di botanica ed erboristeria di Dionisia De Santis

Nuova puntata del programma “Parola all’Esperto” in onda tutti i mercoledì alle ore 20:40 sul canale 79 del digitale terrestre e in replica il giovedì alle ore 15:30.

Ogni settimana intervisteremo un esperto diverso per ogni categoria che ci darà dei consigli e delle informazioni utili e pratiche per la vita di tutti i giorni.

In questa puntata la giornalista Angela Bonora ha intervistato Dionisia De Santis, esperta in Botanica e in Erboristeria.

Dionisia ha parlato delle piante più tradizionali del Natale. Ha spiegato come utilizzarle in erboristeria, quali sono le principali caratteristiche delle piante di natalizie più popolari. Inoltre ha dato dei consigli pratici su come coltivarle e dove trovarle.