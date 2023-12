“Parola all’Esperto”: i consigli della dottoressa Maria Gabriella Schettino, fisiatra

in onda tutti ialle Ogni settimana intervisteremo un esperto diverso per ogni categoria che ci darà dei consigli e delle informazioni utili e pratiche per la vita di tutti i giorni.In questa puntata la giornalistaha intervistato la dottoressa, medico chirurgo specialista in fisiatria. La dottoressaha spiegato a cosa serva la fisioterapia e il ruolo che svolge nel recupero e nel mantenimento della salute fisica. Ha parlato della terapia del dolore, della riabilitazione, dei criteri di operabilità delle ernie del disco e delle terapie mediche non invasive. Infine ha parlato del progetto di promozione della salute dell’Asl di Salerno “A spasso con la tua schiena” per promuovere stivi di vita e postura corretta che devo mettere in pratica i bambini piccoli.