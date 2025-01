Parlamentari Salernitani: ecco i redditi. Cirielli il più “Ricco”

La recente pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali di deputati e senatori ha rivelato interessanti dati sui parlamentari salernitani, evidenziando non solo i redditi, ma anche le professioni e le posizioni politiche di questi rappresentanti. Tra i nomi più noti spicca quello di Edmondo Cirielli, vice ministro e deputato di Fratelli d’Italia, che si conferma il “Paperon de’ Paperoni” della provincia.

Il Podio dei Parlamentari

Cirielli, ufficiale dei carabinieri di professione, ha dichiarato nel 2023 un reddito di 162.108 euro, posizionandosi nettamente al primo posto. Al secondo posto troviamo Antonio D’Alessio di Azione, con un reddito di 145.324 euro, frutto della sua attività di avvocato oltre a quella parlamentare. Chiude il podio Antonio Iannone, senatore di Fratelli d’Italia e imprenditore, con 126.528 euro.

I Redditi Più Bassi

Nonostante la predominanza di redditi elevati tra i parlamentari salernitani, ci sono anche figure che guadagnano meno. Il deputato meno “ricco” è Pino Bicchielli di Noi Moderati, con 97.322 euro. Segue Attilio Pierro della Lega, che guadagna 98.682 euro, e Imma Vietri di Fratelli d’Italia con 99.918 euro. È interessante notare che tutti e tre sono alla loro prima esperienza in Parlamento.

Curiosità sui Parlamentari

L’analisi delle dichiarazioni patrimoniali ha messo in luce diverse curiosità. Ad esempio, Mara Carfagna, ex ministra per il Sud, è assente dal podio per il secondo anno consecutivo, dichiarando 102.192 euro nel 2023. Altri nomi significativi che superano i 100mila euro includono Franco Mari (100.473 euro), Anna Bilotti (101.733 euro) e Piero De Luca (102.385 euro).