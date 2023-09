Parco del Cilento: passo avanti verso la sburocratizzazione

Dopo 4 mesi di guida a capo del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Giuseppe Coccorullo, sta programmando e organizzando la macchina amministrativa. “Si partirà dall’incontro con gli operatori turistici del territorio e le associazioni per valutare le presenze estive e le attività svolte durante la permanenza all’interno dell’area Parco e quale sarà la mission per il prossimo anno da mettere in campo”. Interesse da parte del presidente Coccorullo anche a promuovere il turismo religioso e del cammino.

Un’attenzione sarà rivolta anche alla riperimetrazione delle zone del Parco e non da ultimo, grazie al confronto con il ministro Sangiuliano, una svolta ci sarà per quanto riguarda la sburocratizzazione, nel tentativo di rendere più semplice le procedure ai cittadini che vivono nell’area protetta e, soprattutto, eliminare il preconcetto che vede il Parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni come l’ostacolo alla crescita del territorio.