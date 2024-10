Parchi archeologici di Paestum e Velia: aperture straordinarie per il ponte di Ognissanti, le attività in programma

I Parchi Archeologici di Paestum e Velia saranno aperti durante il ponte di Ognissanti e offriranno un’occasione speciale per immergersi nella storia con due giornate a ingresso gratuito: il 3 novembre, in occasione della prima domenica del mese, e il 4 novembre, per celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Il programma

Le aree archeologiche accoglieranno i visitatori dalle ore 8:30 alle 19:30, con ultimo ingresso previsto per le 18:30, proponendo un ricco programma di attività per ogni età. Sarà possibile partecipare a visite speciali ai depositi del Museo di Paestum e all’area archeologica, oltre a prendere parte a laboratori didattici e passeggiate archeo-paesaggistiche a Velia. Tra le proposte culturali anche la mostra “Elea: la rinascita”, che offre un’ulteriore occasione per approfondire la storia e l’arte del territorio.