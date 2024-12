Parchi Archeologici di Paestum e Velia: a Natale regala l’abbonamento per visitare i tesori nascosti

A Natale regala la cultura e scopri, tutto l’anno, la meraviglia dei tesori nascosti dei Parchi Archeologici di Paestum e Velia. Fino al 6 gennaio 2025, sia presso le biglietterie dei Parchi che online, è possibile acquistare l’abbonamento a prezzo promozionale

Intero: 20euro

Ridotto (età 18.25 anni): 10euro

Ecco come acquistare l’abbonamento

L’abbonamento, da attivare entro il 31 dicembre 2024, permette l’accesso illimitato ai Parchi e la partecipazione gratuita a tutti gli eventi che non prevedono una maggiorazione del biglietto ordinario. Dopo aver cliccato su “acquista”, accedendo o registrandosi alla piattaforma, è possibile selezionare la tipologia e il numero dei biglietti (intero, ridotto o famiglia).

Per il biglietto famiglia è necessario inserire nome e cognome per ciascun biglietto acquistato e confermare l’acquisto.

Un’occasione unica per vivere 365 giorni all’insegna della bellezza delle due città antiche di Paestum e Velia.

L’abbonamento Paestum&Velia si attiva al primo ingresso entro un anno dalla data di acquisto, dura 365 giorni e prevede l’ingresso libero e illimitato al museo e all’area archeologica di Paestum, all’area archeologica di Velia e a tutti gli eventi che rientrano nel costo del biglietto ordinario.

Il destinatario dell’abbonamento in regalo dovrà convertire il voucher ricevuto presso la biglietteria del Museo o presso la biglietteria dell’area archeologica di Paestum per ritirare copia cartacea dell’abbonamento.

Novità di quest’anno: i titolari dell’abbonamento avranno l’accesso esclusivo ai cantieri di restauro e di scavo attualmente in corso.

passeggiare tra i templi greci meglio conservati della Magna Grecia anche al tramonto, scoprire la Tomba del Tuffatore, accompagnare i propri figli al Parco dei Piccoli, visitare Paestum e Velia al chiaro di luna, partecipare a percorsi didattici mirati con un occhio attento all’accessibilità e all’inclusione, sono solo alcune delle cose che si potranno realizzare acquistando l’abbonamento.