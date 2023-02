Parcheggio selvaggio e assenza di vigilanza all’ingresso dell’Azienda ospedaliera di Salerno: sindacati denunciano il problema

I sindacati della Fials provinciale, Tony Chiola, Antonio Buonocore, Giacomo Lanzara, Cristian Luongo e Giuseppe Di Maio, hanno sollevato una questione preoccupante riguardante l’ingresso all’Azienda ospedaliera di Salerno. Secondo i sindacalisti, la situazione è aggravata dalla negligenza e dalla mancanza di attenzione dei responsabili della vigilanza.

La denuncia

In particolare, i dirigenti sindacali denunciano l’ingresso indiscriminato di automobilisti non autorizzati lungo il perimetro ospedaliero, i quali occupano abusivamente i posti auto riservati ai dipendenti o agli utenti autorizzati dall’Azienda. Questo causa enormi difficoltà per i dipendenti e per gli utenti, soprattutto per quelli con problemi di salute e di deambulazione.

A complicare ulteriormente la situazione, secondo i sindacalisti, c’è il problema dei tifosi della Salernitana che, durante le partite, entrano abusivamente parcheggiando lungo il perimetro ospedaliero, occupando abusivamente i posti auto riservati.

Un episodio recente si è verificato durante l’ultima partita casalinga della Salernitana il 7 febbraio scorso, come testimoniato da un video. Inoltre, la sera dopo le 20 si attivano reparti che lavorano in regime di emergenza indifferibile con l’attivazione della reperibilità dei dipendenti i quali non trovando alcun posto all’interno dell’Azienda né nel parcheggio di Salerno Mobilità. Ciò mette in difficoltà i dipendenti che non riescono ad arrivare sul posto di lavoro nel minor tempo possibile, come previsto dal contratto nazionale di categoria.

Per i sindacalisti la responsabilità è della vigilanza

Secondo i sindacalisti, la responsabilità di tutto ciò è esclusivamente della vigilanza dell’Azienda, che non controlla in modo adeguato l’ingresso e il parcheggio lungo il perimetro ospedaliero. Infatti, non ha senso predisporre un addetto alla vigilanza nella guardiola all’ingresso se non fa le verifiche opportune e se non controlla chi ha diritto di entrare e chi no. Inoltre, la presenza di una sbarra per discriminare l’ingresso risulta inutile se non ci sono controlli adeguati.

I sindacalisti sono determinati a non mollare sulla questione e, se non verranno adottati provvedimenti utili a risolvere il problema, si rivolgeranno alle sedi opportune e di competenza. Inoltre, sottolineano che l’Azienda ospedaliera di Salerno è un patrimonio della comunità territoriale e deve essere gestita in modo adeguato e controllata più attentamente.