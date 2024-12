Panettone fatto in casa: un classico natalizio da reinventare

Il panettone, re indiscusso delle tavole natalizie, è un dolce che evoca tradizioni e ricordi d’infanzia. Ma perché accontentarsi di quello acquistato quando possiamo cimentarci nella sua preparazione casalinga? Con un po’ di pazienza e i giusti ingredienti, anche i meno esperti in cucina possono realizzare un panettone soffice e profumato, personalizzabile con farciture e decorazioni a piacere.

La ricetta base

La ricetta del panettone è un processo lungo e articolato, che richiede tempo e attenzione. Tuttavia, il risultato finale ripagherà ogni sforzo. Ecco gli ingredienti base per un panettone da 1 kg:

Per il primo impasto (biga): 300 g di farina Manitoba, 150 g di acqua, 3 g di lievito di birra fresco

Per il secondo impasto: biga, 150 g di zucchero, 150 g di burro, 150 g di uvetta, 100 g di canditi, 3 uova, 3 tuorli, scorza grattugiata di un limone, sale

Procedimento

Impastare tutti gli ingredienti della biga e lasciar lievitare per almeno 12 ore in frigorifero. Aggiungere alla biga gli altri ingredienti, impastando a lungo fino ad ottenere un composto liscio ed elastico. Lasciar lievitare l’impasto in un contenitore unto, coperto con pellicola, fino al raddoppio del volume. Versare l’impasto negli appositi stampi da panettone, bucherellare la superficie e infornare a 180°C per circa un’ora.

Varianti e farciture

La ricetta base del panettone può essere personalizzata in mille modi diversi. Si possono aggiungere frutta secca a piacere (nocciole, mandorle, pistacchi), spezie (cannella, zenzero, chiodi di garofano), cioccolato e liquori. Per le farciture, invece, si possono utilizzare creme spalmabili, marmellate, frutta fresca e cioccolato.

Alcune idee per farciture originali:

Crema al mascarpone e frutti di bosco: perfetta per un tocco fresco e leggero.

Crema al cioccolato e nocciole: un classico intramontabile, ideale per gli amanti del cioccolato.

Marmellata di arance amare: un abbinamento agrodolce molto particolare.

Conservazione

Il panettone fatto in casa si conserva per diversi giorni in un luogo fresco e asciutto, avvolto in carta forno. Per mantenerlo morbido, si può spennellare la crosta con un po’ di sciroppo ogni giorno.