Palinuro: uomini della Guardia Costiera salvano tre bagnanti e due bagnini intervenuti in loro soccorso

Ancora un salvataggio nel mare del Cilento. Provvidenziale l’intervento dei bagnini e della Guardia Costiera di Palinuro, agli ordini del Tenente di Vascello, Samantha Losito e coordinati sul posto dal 1° Luogotenente Massimo Angeloni. È accaduto questa mattina in località Saline.

I bagnanti si erano gettati in mare, ma ben presto si sono trovati in difficoltà, non riuscendo più a tornare a riva. Immediato l’intervento dei bagnini che si sono immersi in mare per tenere in galleggiamento i malcapitati ma anche loro hanno avuto poi difficoltà a rientrare a riva a causa delle avverse condizioni del mare.

Provvidenziale, a quel punto, l’intervento degli uomini della capitaneria che a bordo del battello pneumatico GC B148 sono giunti sul posto ed hanno tratto in salvo complessivamente 5 persone, ovvero tre bagnanti e i due bagnini che si erano tuffati per fronteggiare la situazione. Trasportati in porto, sono stati assistiti dal personale del 118 che per tutta l’estate avrà una postazione fissa h24.