Palinuro, incidente alla Corsa del Mito: corridore intrappolato tra gli scogli. Salvato dopo un’ora

Attimi di paura questo pomeriggio a Palinuro, a pochi minuti dalla partenza della corsa del Mito per un atleta che si trovava nella nota località turistica di Palinuro per prendere parte alla famosa corsa del Mito.

L’incidente

L’uomo, per cause in corso di accertamento, si era diretto verso la scogliera del porto. Ma qualcosa non è andata per il verso giusto. Il corridore a causa di una caduta è rimasto infatti incastrato tra gli scogli. I lamenti del malcapitato hanno attirato l’attenzione di alcune persone presenti sulla struttura portuale.

Immediata è scattata la macchina dei soccorsi. Tempestivo è stato l’intervento degli uomini della Guardia Costiera di Palinuro che velocemente hanno raggiunto il malcapitato, per estrarlo dagli scogli, e nel frattempo attivato gli altri soccorritori.

È stata necessaria circa un’ora per estrarre l’uomo dagli scogli e affidarlo ai sanitari.

I soccorsi

Sulla struttura portuale nel frattempo vi è stato infatti l’arrivo di tre ambulanze e un’automedica con a bordo personale sanitario e medico che subito ha prestato I soccorsi al malcapitato. Presenti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della locale Stazione.

Il corridore ha riportato politraumi su tutto il corpo, motivo per il quale è stato richiesto l’arrivo anche dell’eliambulanza che è atterrata in locale Saline, dove l’uomo è stato trasportato per poi essere trasferito in ospedale.