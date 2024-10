Palazzo di città, il Caso Alfieri

Ritorna Palazzo di Città, il programma di approfondimento politico condotto dal direttore di InfoCilento, Ernesto Rocco. Nella quarta puntata della nuova stagione si parlerà dell’inchiesta che coinvolge il presidente della provincia di Salerno Franco Alfieri.

Ospiti Tommaso Siani, direttore La Città di Salerno, Pasquale Sorrentino, giornalista Il Mattino e il blogger Sergio Vessicchio. In studio anche l’opinionista Bruno Mautone.

Palazzo di città va in onda ogni martedì alle ore 21:15 e in replica il mercoledì alle 15 sul canale 79 del digitale terrestre e in streaming su InfoCilento.it