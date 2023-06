Pagaiando per il Cilento: Avventura in canoa e kayak lungo la costa cilentana da Agropoli a Castellabate

Alla scoperta della costa cilentana, da Agropoli a Castellabate, in canoa e kayak con il raduno internazionale “Pagaiando per il Cilento” in memoria di Salvatore Gaudiano giunto alla 14esima edizione. L’appuntamento sportivo, in programma nei giorni 24 e 25 giugno, è organizzato dalle associazioni di kayak salernitane in collaborazione con Gianni De Luca, vera anima del più antico raduno della provincia di Salerno.

L’iniziativa

L’iniziativa rientra nel cartellone degli eventi “Sport e Gastronomia nel Cilento”, organizzati dall’associazione Punta Tresino nel territorio comunale di Castellabate. I partecipanti potranno pagaiare lungo una costa incantevole ed ammirare panorami mozzafiato, partendo dalla vicina Agropoli fino a giungere nella baia di Ogliastro Marina, a Castellabate.

Il commento

“Questo evento offre agli appassionati una meravigliosa opportunità di esplorare le acque cristalline di Castellabate e di godere di una straordinaria avventura marina. Siamo lieti di vedere la comunità degli amanti della canoa e del kayak riunita per condividere la passione per questo sport e per apprezzare la bellezza naturale di questa incantevole costa,” spiegano gli organizzatori. “Sosteniamo l’importanza di un’esperienza responsabile e rispettosa dell’ambiente marino durante il raduno, promuovendo pratiche sostenibili che tutelano l’ecosistema marino. Auguriamo a tutti i partecipanti un’esperienza indimenticabile nel mare di Castellabate e un legame duraturo con questo splendido ambiente marino“.

Il programma

Dal 30 giugno al 2 luglio, invece, tornerà ad essere protagonista il Nuoto di Fondo. Ci saranno gare FIN sulle distanze di un miglio, 3 km e 5 km il 30 giugno e 1 luglio. Inoltre, si svolgerà l’ormai consolidato “Gran Fondo Italia” il 2 luglio, che vedrà i partecipanti nuotare per tutto il Golfo di Castellabate in una prova di 15 km.