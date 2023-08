Paestum, salvato in mare giovane rumeno

Un gesto coraggioso ha salvato la vita di un giovane ragazzo di nazionalità rumena oggi a Torre di Paestum. Le acque del mare erano fortemente agitate, e le bandiere rosse sventolavano lungo tutto il litorale. La presenza di un giovane in difficoltà tra le onde ha attirato lo sguardo attento di Ennio Francia, presidente dell’Avis di Giungano e membro del Comitato locale della Croce Rossa di Agropoli e del Cilento, nonché Ufficiale del Corpo Militare CRI del NAAPro di Salerno. Senza esitazione si è gettato coraggiosamente tra le acque, lottando con determinazione per raggiungere il ragazzo in pericolo.

L’operazione di salvataggio

Mentre Ennio si avvicinava, le grida di aiuto del ragazzo diventavano sempre più udibili. Nel frattempo, anche i bagnini del lido La Siesta sono entrati in azione, utilizzando una ciambella di salvataggio e una corda per raggiungere il giovane in difficoltà.

Fortunatamente, grazie al coraggio e alla tempestiva risposta dei soccorritori, la vicenda si è conclusa positivamente. Dennis, il giovane ragazzo rumeno, è stato portato in salvo a riva, sano e salvo. Un epilogo felice.

“Sono molto felice di aver potuto aiutare quel ragazzo – ha detto Ennio Francia – È stato un momento di grande difficoltà, ma sono riuscito a mantenere la calma e a portare in salvo Dennis. Sono grato ai bagnini del lido La Siesta per il loro aiuto e a tutti coloro che hanno assistito alla scena e che hanno pregato per il ragazzo”.

“Siamo orgogliosi del nostro bagnino, Gaetano Caputo – ha detto il titolare del lido La Siesta – Ha dimostrato grande professionalità e prontezza nel fornire assistenza. Siamo anche grati a Ennio Francia per il suo coraggioso gesto. È stato un vero eroe”.