Paestum, la rassegna teatrale «…dal Mito a + ∞» prosegue a settembre

Paestum prolunga la sua stagione culturale oltre i mesi estivi tradizionali proponendo la quattordicesima edizione della rassegna teatrale «…dal Mito a + ∞». La manifestazione, ideata e diretta artisticamente da Sarah Falanga, prende il via nel mese di settembre con tre appuntamenti previsti alle ore 21:15. L’iniziativa, promossa dall’Accademia Magna Graecia, propone un dialogo tra arte drammatica, memoria storica e valorizzazione del patrimonio architettonico locale, trasferendo la rappresentazione scenica all’esterno dei classici spazi teatrali.
Il programma degli spettacoli tra drammaturgia e grandi interpreti
La rassegna prende il via il 5 settembre presso Villa Rita con la messa in scena di «MAMMA», opera di Annibale Ruccello diretta da Antonella Morea e interpretata da Rino Di Martino. La narrazione affronta le dinamiche umane e sociali attraverso il linguaggio drammaturgico dell’autore campano.
Il secondo appuntamento si tiene il 12 settembre nella cornice di Villa Salati, dove Pino Strabioli presenta lo spettacolo «VE NE DICO QUATTRO». La rappresentazione si articola su un percorso narrativo che intreccia memoria dello spettacolo, ironia e racconto personale.
La chiusura della manifestazione è fissata per il 20 settembre nuovamente a Villa Rita, con un evento speciale dedicato alla memoria di Mia Martini in occasione della ricorrenza della sua nascita. La serata, ideata da Sarah Falanga, combina la dimensione teatrale e musicale a un momento conviviale.
La valorizzazione dei beni storici di Capaccio Paestum
La selezione delle location costituisce un elemento centrale della rassegna. Villa Salati, dimora storica situata nel territorio di Capaccio Paestum, e Villa Rita, struttura ricettiva inserita nell’area della cinta muraria archeologica, vengono impiegate come spazi scenici non convenzionali per favorire l’interazione tra pubblico, architettura e patrimonio locale.
La realizzazione dell’evento si avvale della collaborazione del Comune di Capaccio Paestum per la concessione di Villa Salati, oltre alla disponibilità della proprietà di Villa Rita, gestita dall’architetto Luigi Pisani e da Rita Pisani. L’iniziativa mira a consolidare l’offerta culturale del territorio salernitano anche nel periodo post-estivo.