“Paese che vai… Pro Loco che trovi”, conosciamo l’associazione “La Panchina” di Albanella

Torna un nuovo appuntamento con “Paese che vai… Pro Loco che trovi”, il format che va alla scoperta delle Pro Loco, ma anche delle Associazioni presenti sul territorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Nella nuova puntata, Emilia Verderame, ha rappresentato, in qualità di Presidente, l’associazione La Panchina – giornata per la Vita e per Vito. L’associazione, con sede nel Borgo San Cesareo ad Albanella, ha come scopo quello di cardio proteggere i comuni cilentani, affinché si possano salvare più vite possibili attraverso un piccolo, grande gesto di umanità, come acquistando un defibrillatore. L’associazione organizza anche corsi di primo soccorso e tante attività solidali.

Il programma, condotto da Roberta Foccillo, va in onda tutti i Venerdì, alle 20.40, sul canale 79 del digitale terrestre e in streaming su InfoCilento.it alla sezione TV.