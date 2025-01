“Paese che vai… Pro Loco che trovi”: conosciamo la Pro Loco di Scario

Torna un nuovo appuntamento con “Paese che vai… Pro Loco che trovi”, il format che va alla scoperta delle Pro Loco, ma anche delle Associazioni presenti sul territorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e nella Provincia di Salerno.

L’ospite della nuova puntata Vincenzo Lombardi, vicepresidente della Pro Loco di Scario. Una chiacchierata per andare alla scoperte delle bellezze storiche, paesaggistiche e culturali del territorio. Al via anche la campagna tesseramento per il 2025.

Il programma “Paese che vai… Pro Loco che trovi” va in onda ogni venerdì alle ore 20:40 sul canale 79 del DTT e in replica il sabato subito dopo l’edizione del tg delle 13.55