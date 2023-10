Padula: “Responsabilità Amministrativa ed il Bilancio Tecnico”, ecco l’incontro formativo della Comunità Montana

Si è svolto ieri a Padula l’incontro formativo intitolato “la Responsabilità Amministrativa ed il Bilancio Tecnico”. Si è trattato di un nuovo appuntamento per amministrativi e pubblici amministratori nell’ambito del programma di formazione della Comunità montana 2023-2025. A tenere relazione tecnica sono stati Francesco Vitiello, vice procuratore generale presso la Procura Regionale – Sezione Giurisdizionale per il Lazio, e Domenico Cerqua, magistrato presso la Corte di Conti, sezione “Controllo Regione Molise”.

Francesco Cavallone, presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, ha così enfatizzato la giornata formativa. “Cerchiamo sempre di stare al passo con i tempi. La normativa è in evoluzione, e per questo è indispensabile aggiornale i dipendenti. Non solo, stiamo vicini anche ai Commercialisti, Avvocati e Consulenti del Lavoro che si avvalgono dei contributi tecnici ai massimi livelli oggi in campo a Padula. Poi c’è il capitolo PNRR, anch’esso oggetto della formazione odierna: stare attenti a tutte le peculiarità di questo tipo di progettazione è cruciale per non incappare in decadenze e conseguenti perdite di contributi”.

Un importante incontro formativo

L’incontro è stato organizzato con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Salerno e l’Ordine degli Avvocati di Lagonegro e l’Odcec di Sala Consilina. Il convegno, gratuito, ha attribuito 4 crediti formativi ai consulenti del lavoro e 2 crediti formativo agli avvocati iscritti al Consiglio dell’Ordine presso il Tribunale di Lagonegro.