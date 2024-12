Padula: presentato il corso per Guide Ambientali Escursionistiche di Aigae

È stato presentato ieri a Padula il corso per Guide Ambientali Escursionistiche di Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche. Presso la sede della Comunità montana Vallo di Diano, decine di candidati hanno manifestato il proprio interesse verso il corso che rilascia una qualifica professionalizzante in grado di abilitare all’esercizio di un lavoro a contatto con la natura ed i turisti.

Il corso

La Comunità montana crede molto nell’iniziativa che registra già 12 iscritti, al punto da sostenere al 50 percento i costi di iscrizione dei candidati residenti nel Vallo di Diano. “Abbiamo deciso di supportare chi volesse intraprendere questa carriera” spiega Antonio Pagliarulo, assessore al Turismo ed all’Ambiente dell’Ente montano “perché si tratta di una concreta opportunità di impiego per i nostri giovani. Peraltro, le figure che saranno formate, saranno perfettamente funzionali alla nostra strategia turistica che punta molto sul turismo lento e naturalistico, essendo il nostro territorio vocato verso questo genere di attività outdoor”.

Come certificato da Guglielmo Ruggiero, presidente di Aegae collegato in videoconferenza, “le guide Ambientali Escursionistiche sono state recentemente riconosciute per legge come nuova professione e, sotto il nostro impulso, hanno ottenuto un codice ateco specifico che consente loro di aprire p. iva: una rivoluzione nel settore”.

Da registrare infine l’entusiastico intervento di Fernanda Quaglia, che da Guida Ambientale Escursionistica opera nel Cilento e Vallo di Diano. “Da soli sei anni esercito questa professione e posso assicurare che è il lavoro più bello del mondo. Voglio incoraggiare le persone ad iscriversi ed intraprendere il mio stesso percorso che è ricco di soddisfazioni umane e professionali. Il Vallo di Diano poi è un territorio ricco di opportunità per noi e l’impegno nel sostenere l’offerta turistica della Comunità montana rappresenta una garanzia per chi deciderà di avviare questa attività”.

Le info utili