Padula, la BCC Magna Grecia dona un nuovo parco giochi al Polo Cardogna

Una giornata di festa per i bambini e per l’intera comunità scolastica di Padula, ma anche una nuova testimonianza concreta della presenza della BCC Magna Grecia sui territori nei quali opera. Questa mattina, in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, è stato inaugurato presso il Polo scolastico “Cardogna” il nuovo parco giochi donato dall’istituto di credito cooperativo alla comunità scolastica.

Uno spazio antistante l’istituto è stato recuperato, valorizzato e attrezzato con strutture destinate ai più piccoli grazie alla collaborazione tra la BCC Magna Grecia e il Comune di Padula, mettendo così a disposizione degli alunni un luogo dedicato al gioco, alla socializzazione e al tempo all’aria aperta.

La presenza dei vertici della BCC Magna Grecia

A sottolineare l’importanza attribuita all’iniziativa dalla BCC Magna Grecia è stata innanzitutto la partecipazione del presidente Giuseppe Tuozzo, accompagnato da una significativa rappresentanza dei vertici dell’istituto: il vicedirettore generale Giuseppe Nese e i membri del Consiglio di Amministrazione Rosa Lefante, Domenico Priore, Vito Saggese e Pasquale Gentile.

Si tratta di una presenza che testimonia una missione nella quale crede fortemente il Consiglio di Amministrazione della banca: quella di una realtà cooperativa che non limita la propria attività alla dimensione economica e finanziaria, ma reinveste nei territori e sostiene iniziative capaci di produrre valore sociale duraturo per le comunità.

L’impegno per i giovani e il territorio

Investire nella scuola e nei bambini significa, prima di tutto, credere nel futuro dell’area. “BCC Magna Grecia – ha sottolineato il presidente Giuseppe Tuozzo – ancora una volta investe nei territori in cui opera. Farlo nelle scuole è qualcosa di particolarmente importante per i giovani. La nostra banca, da sempre, ha a cuore le proprie realtà di riferimento e continuerà a sostenere le comunità che le abitano. Siamo qui con una significativa rappresentanza del Consiglio di Amministrazione proprio per far sentire questa vicinanza. Vedere oggi la gioia di questi bambini, vederli giocare sulle attrezzature da noi donate, è per noi una bellissima soddisfazione”.

Il valore aggiunto delle Banche di Credito Cooperativo trova così una traduzione concreta: non soltanto sostenere progetti, ma contribuire alla realizzazione di luoghi nei quali una comunità possa crescere, incontrarsi e costruire il proprio domani. Un concetto ribadito dal vicedirettore generale della BCC Magna Grecia, Giuseppe Nese, che ha evidenziato anche la collaborazione ormai consolidata con l’amministrazione comunale e con il mondo scolastico.

“Questi giochi – ha spiegato Nese – consentiranno ai bambini di trascorrere momenti sereni e di socialità. Il sorriso di questi piccoli ci fa capire ancora di più che la sinergia nata con il Comune di Padula e la collaborazione con l’Istituto Comprensivo sono state la scelta giusta. BCC Magna Grecia investe da anni nel Vallo di Diano, perché è un territorio che quotidianamente ci restituisce fiducia e ci dimostra vicinanza. Per questo sentiamo anche il dovere di restituire alla comunità: è questa la missione delle banche del territorio”.

Le istituzioni locali presenti alla cerimonia

Alla cerimonia hanno preso parte la sindaca di Padula Michela Cimino, la vicesindaca Caterina Di Bianco, gli assessori Antonio Fortunati e Vincenzo Tardugno, i consiglieri comunali Rocco Cimino e Giuseppe Tierno, oltre al parroco di Padula don Giuseppe Radesca.

Particolarmente significativo il ringraziamento rivolto alla BCC Magna Grecia dalla sindaca Michela Cimino, che nel suo intervento ha sottolineato il valore non scontato della scelta compiuta dall’istituto. “Un grazie particolare va alla BCC Magna Grecia – ha detto la sindaca – per la vicinanza dimostrata alla nostra comunità e per aver contribuito alla realizzazione di questo bellissimo parco giochi, rendendo la nostra scuola ancora più accogliente e a misura di bambino. Non è affatto scontato che una banca scelga di investire in uno spazio dedicato ai più piccoli. Per questo il nostro grazie è ancora più sincero. Grazie per aver creduto in questo progetto e per aver dimostrato concretamente attenzione verso il territorio”.

Il benvenuto della nuova dirigenza scolastica

A fare gli onori di casa e ad accogliere gli alunni, insieme al corpo docente del plesso, è stata la nuova dirigente scolastica, la professoressa Antonietta Cantillo, per la quale l’inaugurazione ha rappresentato anche un modo emblematico per dare il via al nuovo anno scolastico. “È davvero l’occasione più bella – ha evidenziato Antonietta Cantillo – e soprattutto quella maggiormente proiettata verso il futuro. Un futuro che speriamo possa essere colorato proprio come le tonalità che impreziosiscono questo luogo, bello perché è uno spazio dei bambini e per i bambini”.

Valore sociale e visione cooperativa

L’inaugurazione dell’area giochi assume dunque un significato che va oltre la semplice realizzazione materiale. È la dimostrazione di come i principi della cooperazione di credito possano trasformarsi in interventi tangibili capaci di migliorare la qualità della vita delle persone, sostenere la scuola e creare nuove opportunità di crescita e socializzazione.

Per la BCC Magna Grecia, essere banca del territorio significa anche questo: raccogliere la fiducia delle comunità e trasformarla in valore restituito alle stesse, con un’attenzione costante verso le nuove generazioni, nella consapevolezza che dove crescono i bambini cresce l’intero territorio.