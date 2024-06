Padula, giovane muore travolto da pullman a Milano: continuano le indagini. Autista indagato per omicidio

Le indagini sulla morte di Alessio Cassandro, 38enne di Padula, continuano: ci sono diversi elementi da chiarire. Il corpo senza vita è stato scoperto alle 5.50 del mattino del 31 maggio.

Sembra che Cassandro sia stato vittima di un incidente stradale a Milano. L’uomo si trovava vicino alla curva, ai piedi di una salita, quando è stato colpito da uno Shuttle Malpensa il cui autista è ora indagato per omicidio stradale. Inoltre, le forze dell’ordine hanno trovato la sua auto parcheggiata vicino al piazzale ai Laghi, a breve distanza dal luogo dell’incidente.

È emerso che Cassandro era arrivato sul posto in auto e poi si era spostato a piedi lungo la strada. Il procuratore ha ordinato un’autopsia per determinare le cause della morte: l’esame sul corpo potrebbe rivelare se l’uomo fosse già deceduto prima dell’investimento o se fosse ancora vivo al momento dell’impatto.

Le indagini attuali contemplano sia la possibilità di un incidente stradale, sia la ipotesi di un gesto estremo o addirittura di un’aggressione.