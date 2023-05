Padula: finanziate 8 attività economiche locali, grazie ai fondi per i Comuni marginali

Grazie ai fondi previsti per i Comuni marginali, l’Amministrazione comunale di Padula ha finanziato otto attività economiche locali, per un valore complessivo di oltre 56mila euro. Il programma di investimenti, del valore complessivo di circa 169mila euro, prevede anche lo stanziamento di nuove risorse economiche per i prossimi due anni. I contributi sono a fondo perduto e cumulabili con altre misure finanziarie finalizzate al sostegno di nuove attività commerciali, turistiche, agricole ed artigianali sul territorio comunale.

Sostegno alle iniziative economiche legate al turismo

L’obiettivo principale dell’Amministrazione comunale è quello di sostenere soprattutto nuove iniziative economiche, prevalentemente legate al settore turistico, previste nel centro storico o nelle vicinanze della Certosa di San Lorenzo.

La Sindaca di Padula, Michela Cimino, ha sottolineato che anche attività appartenenti ad altri settori e collocate in altre zone del paese sono state finanziate, in modo da non penalizzare nessuna iniziativa economica e imprenditoriale. Inoltre, i fondi della prima annualità sono stati assegnati anche a imprese già avviate e in fase di start up, dando la possibilità alle imprese già esistenti di ampliare la loro attività.

Coerenza con le promesse elettorali

La Sindaca di Padula ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto dalla sua compagine amministrativa, evidenziando la coerenza con le promesse fatte in campagna elettorale di finanziare e incentivare nuove attività nel centro storico, in particolare quelle legate al turismo. L’obiettivo è migliorare l’offerta turistica del centro storico, in modo da spingere i visitatori della Certosa di San Lorenzo a conoscere anche le altre bellezze del paese.

Incentivi per la nascita di nuove imprese

La Sindaca di Padula riconosce che occorre fare di più per il comparto turistico e, con le prossime due annualità, proverà a incentivare la nascita di imprese del settore. Un altro segnale incoraggiante di ripresa arriva dall’età anagrafica dei titolari delle attività, costituite prevalentemente da giovani. La compagine amministrativa di Padula ha in programma di finanziare altre attività anche nei prossimi due anni per dare più forza al loro obiettivo di ripresa dell’economia locale.