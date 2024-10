Padula, cani maltrattati, senza chip e chiusi in box fatiscenti: scattano le sanzioni

È stata condotta, nella giornata di oggi, la 3° operazione di Controllo benessere animali a Padula.

L’operazione

Il nucleo di polizia giudiziaria della Sezione provinciale di guardie zoofile Salerno A.I.S.A nella giornata di oggi sabato 19 ottobre 2024 ha condotto un’operazione di controllo volto a contrastare casi di maltrattamenti di animali e la loro cattiva detenzione in contrasto alle normative di loro tutela.

Operazione ha portato al controllo di 7 cani in diverse proprietà del Comune di Padula, inoltre sono stati effettuati altri due ricontrolli a seguito di intimazioni dei scorsi sopralluoghi dove si constatava il rispetto di quanto prescritto (Senza Catena, chippati, vaccinati e in ottime condizioni.

Dei 7 della giornata di oggi, alcuni risultavano chiusi all’interno di box fatiscenti, cucce in legno in fase di degrado, altri legati in catene, senza chip, mancata registrazione all’anagrafe canina regionale, non vaccinati e in critiche condizioni igieniche sanitarie.

Sono scattate per alcuni la sanzione amministrativa di €600,00 per cani tenuti a catena, e altre per assenza di chip e con verbale di prescrizione dove si intimava il ripristino delle condizioni igieniche sanitarie, la creazione di box idonei alla taglia.

L’impegno delle guardie zoofile

Altra segnalazione di cane tenuto in luogo chiuso dove si procederà ad un intervento con le autorità competenti.

Questa di oggi è la 3 operazione di controllo in ordine tempo susseguitisi a quelli scorse settimane, e continueranno prossimamente, così come dichiarato dal responsabile delle Guardie zoofile dell’area Centro sud Italia Senatore Vincenzo al fine di contrastare la cattiva detenzione degli animali e il rispetto delle normative regionali e nazionali a tutela degli animali e dell’ambiente