Ottati, “zio Giovanni” Capozzolo ritira la sua prima pensione da centenario

Il neo centenario di Ottati, il signor Giovanni Capozzolo, noto a tutti come “zio Giovanni”, ha ritirato, in piena autonomia, la sua prima pensione da centenario e Poste Italiane ha deciso di festeggiare con lui questo importante traguardo. A zio Giovanni, che un secolo di vita lo ha compiuto solo poche ore fa, circondato dall’affetto dei suoi cari e omaggiato dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Elio Guadagno, Poste Italiane ha donato una cassetta postale salvadanaio in cui conservare ancora tantissime pensioni da riscuotere sempre in autonomia.

Gli auguri di Poste Italiane

È questo l’augurio che i dipendenti dell’ufficio postale di riferimento di Ottati hanno fatto al nonnino del paese. “Ieri, il signor Giovanni, ha spento le candeline, a margine di un pranzo a sorpresa consumato insieme a suo fratello Attilio, di 98 anni, a suo figlio Enzo, al nipote Alessandro, a Franco Fasano e a sua moglie Annamaria.

Grandi festeggiamenti per il centenario

Sabato, 2 Dicembre, si continuerà a festeggiare presso il Convento dei Domenicani di Ottati e il simpatico centenario ha invitato tutta la comunità a non mancare” ha ricordato Guadagno.