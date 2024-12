Ottati: messa in sicurezza delle strade rurali dopo gli eventi calamitosi dello scorso anno

La Regione Campania ha stanziato 105.000 euro per il Comune di Ottati. I fondi serviranno a mettere in sicurezza le strade rurali e sono stati stanziati in seguito all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 16 al 23 Gennaio 2023 quando il maltempo causò non poche criticità.

Gli interventi in programma

Si tratta di interventi urgenti di Protezione Civile, dunque, che permetteranno il ripristino delle strade oltre all’adeguamento e all’ampliamento delle cunette di scolo e delle acque piovane. Le strade interessate da tali interventi saranno tre: la strada rurale in località Valle del Ciuccio – Rupe dei Corvi dove saranno investiti 30.000 euro, la strada rurale in località Tempe – Caselle Bianche dove serviranno 45.000 euro per i lavori e la strada rurale di località Varo della Forca – Rupi della Camera – Casone Basso dove l’importo per la messa in sicurezza ammonterà a 30.000 euro.

Soddisfatto il primo cittadino, Guadagno

Soddisfazione è stata espressa da parte del sindaco di Ottati, Elio Guadagno e da tutta l’amministrazione comunale che aveva palesato, tramite l’Ufficio Tecnico, la necessità e l’urgenza di tali interventi.