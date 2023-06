Ospitalità extra alberghiera. Se ne discute a Serre il 29 giugno”

Si parlerà di ricettività e ospitalità extra alberghiera a Serre grazie all’incontro promosso dall’ente comunale con la collaborazione di varie organizzazioni che si occupano di turismo e ospitalità, l’incontro, il convegno intitolato proprio “Ospitalità extra alberghiera, opportunità di sviluppo locale” è previsto per le ore 20:00 di giovedì 29 giugno, presso l’Auditorium Marco Simoncelli.

Chi interverrà: qui tutti i partecipanti

Per l’occasione interverranno il sindaco di Serre, Antonio Opramolla; l’assessore al Turismo, Antonio Luogno; la consigliera con delega al commercio, Gemma Luciani; il presidente di Confcooperative, Salvatore Scafuri e il docente dell’Università Unihegel, Raffaele Palumbo.

Le tematiche

Durante la serata saranno affrontati temi diversi riguardo al settore turistico e a come questo possa rappresentare un volano di sviluppo per il nostro territorio e offrire valide opportunità professionali ai nostri giovani. Dalla casa comunale hanno invitato tutta la cittadinanza a partecipare.

L’ospitalità extra alberghiera: l’approfondimento

Il dibattito sugli affitti a breve termine in strutture non alberghiere è divampato a livello nazionale in occasione delle festività pasquali, quando i BeB e strutture similari hanno fatto un vero e proprio boom. Ci sono pressioni da più parti sulla ministra del settore turismo Daniela Santanchè. C’è chi vorrebbe limitazioni e chi, contrariamente, ritiene che frenare lo sviluppo di questa branca dell’ospitalità sia addirittura incostituzionale. Di certo il settore è attualmente in crescita, in quanto risponde alla crescente richiesta di posti letto da parte dei turisti.