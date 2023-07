Ospedale unico della Valle del Sele: a Eboli consiglio comunale monotematico | VIDEO

Consiglio comunale monotematico e ritiro della delibera regionale per tornare all’ospedale unico della Valle del Sele. È da qui che riparte il Sindaco di Eboli Mario Conte per riaprire la questione ospedale unico e aprire alla cittadinanza con l’impiego delle forze politiche di maggioranza e minoranza e sigle sindacali. L’invito è rivolto alla sindaca di Battaglia Cecilia Francese e ad un rinnovato impegno al dialogo per trovare una soluzione condivisa e favorevole per tutti i territori.

Conferenza di capogruppo e data di convocazione del consiglio comunale. Ore frenetiche a palazzo di città.