Ospedale di Vallo della Lucania, servizi ausiliarato e pulizia a ditta esterna: «inadeguatezza nella gestione dei cantieri»

Una dura nota alla società cooperativa che gestisce i servizi ausiliari presso diversi ospedali salernitani, tra cui il San Luca di Vallo della Lucania e all’Asl Salerno. Ad inviarla Gennaro Scarano, segretario responsabile dell’ULSSA Salerno. Il sindacato già nei giorni scorsi aveva manifestato contrarietà all’affidamento a una ditta esterna dei servizi di ausiliarato, ora una nuova manifestazione di dissenso, a tre giorni dall’avvio della gara nei cantieri dell’Asl Salerno.

Le criticità segnalate dal sindacato

Scarano parla di «inadeguatezza nella gestione dei cantieri», con i turni che vengono «trasmessi con ritardo alle maestranze disorientate e in affanno». E aggiunge: «Sembra che le aspettative delle maestranze siano state completamente disattese, infatti molti denunciano presunti favoritismi».

La situazione al San Luca

I disagi non mancano di interessare anche l’ospedale San Luca laddove una lavoratrice non è stata assunta nel passaggio di cantiere mentre «le lavoratrici che la stessa coop ha scaricato sui distretti sono stati messi in turno senza dare loro la possibilità di svolgere i due contratti e raddoppiandogli il carico di pulizia».

«Se tale situazione dovesse continuare ci vedremo costretti ad agire in tutte le sedi opportune per tutelare i diritti dei lavoratori», avverte la ULSSA.