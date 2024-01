L’ospedale di Vallo della Lucania, come altri presidi di tutto il paese, risente della carenza di personale. Il direttore sanitario Adriano De Vita è riuscito ad arginare l’emergenza con nuovi inserimenti in organico. Chiarimenti anche sul futuro dell’ospedale di Agropoli: “La priorità per il presidio di Agropoli resta quella di garantire il soccorso tempestivo ai casi più urgenti”.