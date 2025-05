Ospedale di Sapri, De Luca attacca ancora il governo, Iannone replica

È botta e risposta tra il Governatore della regione Campania Vincenzo De Luca e il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, in merito alla chiusura del Punto Nascite di Sapri. De Luca ancora una volta ribadisce che “il Punto nascite è stato chiuso da Ministero della Salute. La Regione lo ha tenuto aperto per tre anni, fino all’ultima diffida che lega l’uscita dal Piano di rientro alla chiusura dei Punti nascita. Dico agli amici di Sapri che se volete fare il corteo a Roma io vengo davanti a voi”,

La replica di FdI

Non si è fatta attendere la replica del Senatore Iannone. “Il luogo dove chiedere i chiarimenti sulla volontà di chiusura dei Punto Nascita è la Regione Campania – ha sottolineato nuovamente Iannone – Dire che il Governo centrale ricatta per l’uscita del piano di rientro non solo è menzogna ma è un’autentica bestialità. Sarebbe come dire ad un bambino non posso comprarti il gelato se non mi danno i sei numeri vincenti per il superenalotto”.

E poi ha aggiunto. “Se non fosse stato per la polemica sollevata dal “gelataio” Iannone, dal Comitato locale e dai “pellegrini” che fanno i Sindaci, il Punto Nascita di Sapri sarebbe stato già soppresso 2 anni fa. Con molta soddisfazione di De Luca e della propaganda antigovernativa e molto dolore per il territorio”, ha chiosato il Senatore Antonio Iannone.