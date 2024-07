Ospedale di Roccadaspide, risolto il problema all’impianto di climatizzazione

Un problema relativo alla tensione dell’Enel abbassatasi bruscamente in tutta la città, verificatosi nei giorni scorsi, ha comportato alcune problematiche alla scheda del gruppo frigo dell’ospedale di Roccadaspide essenziale per garantire, specie in questi giorni di caldo, l’aria condizionata presso gli ambienti del nosocomio.

L’intervento di risoluzione

Il problema è stato risolto già da diverse ore grazie all’impegno dell’Asl con il direttore, il dottore Gerardo Liguori, attivatosi tempestivamente per predisporre l’acquisto delle componenti danneggiate e garantire in pochissimo tempo il ripristino della climatizzazione degli ambienti.

Il problema aveva preoccupato i pazienti, i loro familiari e anche tutti gli operatori sanitari dell’ospedale.