Ospedale di Polla. “A rischio assistenza ai malati”: la denuncia della Uil Fpl

La situazione della sanità pubblica in Campania è al centro di una nuova denuncia da parte della Uil Fpl, il sindacato che rappresenta i lavoratori del settore sanitario.

In una nota indirizzata al Presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca e ai vertici dell’Asl Salerno, la Uil Fpl ha denunciato le difficoltà che vivono diverse unità operative del “Curto” e i conseguenti disagi relativi all’assistenza dei malati.

Ecco la nota

La nota, firmata dal Segretario Aziendale UIL FPL P.O. di Polla, Gianluca Viciconte e dal Coordinatore Provinciale UIL FPL, Vito Sparano, evidenzia che, nonostante le segnalazioni, “a tutt’oggi nulla si è mosso”. Questo fa pensare che la Sanità della zona sia poco sentita anche dai politici e dalla Direzione Strategica di questa Asl.

La denuncia della UIL FPL

In particolare, la Uil Fpl ha evidenziato le notevoli difficoltà che potrebbero palesarsi con la probabile chiusura del reparto di Neurologia, allorquando, a breve, l’unico Dirigente Medico andrà in pensione. “Il rischio concreto – si legge nella nota – è che anche altre branche specialistiche siano in affanno per la grave e persistente carenza di organico, e quindi esposte ad un danno elevato con la probabilità individuale e collettiva sulla popolazione, di non garantire più l’assistenza dovuta”

La Uil Fpl chiede quindi a De Luca e ai vertici dell’Asl di attivarsi in modo concreto per rispetto dei pazienti che hanno bisogno di cure. La situazione della sanità in Campania è sempre più critica e i sindacati chiedono un impegno concreto per garantire un servizio sanitario adeguato alla popolazione.