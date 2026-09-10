Ospedale di Battipaglia, fissata la data della riapertura e l’annuncio di un nuovo presidio

La riapertura dell’ospedale di Battipaglia è ufficialmente fissata per il prossimo 10 ottobre. La conferma definitiva è giunta nella tarda serata di ieri, a conclusione di un Consiglio comunale monotematico promosso dalla sindaca Cecilia Francese per fare chiarezza sul futuro del presidio e sulle tempistiche dei lavori di ripristino. Durante l’assise, l’amministrazione cittadina ha analizzato lo stato dell’arte insieme ai rappresentanti istituzionali e ai vertici sanitari.

Regione Campania: in arrivo un nuovo ospedale per la Piana del Sele

A tracciare la rotta per i prossimi mesi è stato l’intervento del consigliere regionale Franco Picarone, che ha confermato il rispetto del cronoprogramma per il 10 ottobre e annunciato una novità strategica per l’intera area. La Regione Campania è infatti pronta a finanziare e realizzare un nuovo ospedale nel territorio della Piana del Sele, concepito per potenziare l’offerta assistenziale e garantire elevati standard prestazionali.

Una svolta strategica per la sanità del territorio

Il doppio annuncio rappresenta un passaggio decisivo per il bacino di utenza locale. Il ripristino del presidio esistente permetterà di superare i disagi causati dalla chiusura temporanea, mentre la futura struttura ospedaliera risponderà in modo strutturale e moderno alle esigenze sanitarie di decine di migliaia di cittadini.