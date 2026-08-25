Ospedale di Agropoli, Benedetta Scuderi al presidio: “Fondi per la sanità pubblica”

La mobilitazione per il diritto alla salute nel Cilento si arricchisce di un nuovo passaggio istituzionale. L’europarlamentare Benedetta Scuderi ha fatto visita al presidio “Obiettivo Ospedale” ad Agropoli per incontrare i cittadini, gli attivisti e i sostenitori che da tempo portano avanti la protesta per la riapertura e la piena operatività della struttura sanitaria locale. L’esponente politica ha espresso vivo apprezzamento per la costanza della comunità, evidenziando come la tutela dei presidi medici di prossimità rappresenti un nodo centrale per la tenuta dei servizi essenziali sul territorio.

Il sostegno delle istituzioni europee alla mobilitazione locale

Durante il confronto con i partecipanti alla protesta, l’eurodeputata ha condiviso integralmente le istanze promosse dal gruppo civico, sottolineando l’urgenza di risposte concrete da parte degli organi preposti. La presenza dell’europarlamentare intende accendere i riflettori a livello sovranazionale su una problematica che riguarda direttamente la sicurezza sanitaria e la qualità della vita degli abitanti della piana del Alento e del comprensorio cilentano.

Sblocco dei fondi e potenziamento della sanità pubblica

Nel corso della sua visita, Benedetta Scuderi ha ribadito la necessità prioritaria di intervenire sulla gestione delle risorse destinate al settore medico. È stato evidenziato l’impegno a sollecitare e sbloccare nuovi ed efficaci fondi volti al rilancio della sanità pubblica, con l’obiettivo di garantire un adeguato potenziamento dell’ospedale di Agropoli. La valorizzazione della struttura consentirebbe di alleggerire il carico sui presidi limitrofi e di assicurare una risposta rapida ed efficiente alle emergenze del territorio.